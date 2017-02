Horário de verão acaba neste sábado

À meia-noite deste sábado, 18, acaba o horário de verão. Os relógios deverão ser atrasados em uma hora no Distrito Federal e em dez Estados. A medida, que teve início no dia 16 de outubro de 2016, mudou os ponteiros nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do DF.

O horário de verão foi adotado pela primeira vez no Brasil em 1931. De lá para cá, houve uma inconstância - em vários períodos a mudança não foi determinada. Só em 1985 o horário de verão passou a ser anual - no início, de abrangência nacional.

Veja Também

Comentários