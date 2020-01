Hong Kong proibirá a partir de amanhã entrada de pessoas que visitaram Hubei

O governo local de Hong Kong proibirá a partir da meia-noite desta segunda-feira (27) a entrada de pessoas que visitaram Hubei, província onde está localizada a cidade chinesa de Wuhai - epicentro do surto de coronavírus - nas últimas duas semanas, em um esforço para restringir a propagação do vírus.

Hong Kong confirmou seis casos do vírus em Hong Kong, todos pacientes que viveram ou visitaram recentemente Wuhan, em Hubei.

Até o momento, 56 pessoas morreram na China e cerca de 2.000 foram infectadas com o coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde do país.

Fonte: Dow Jones Newswires