Homologada lista de procuradores a serem votados em concurso de promoção para primeira e segunda categorias

Campo Grande (MS) – Está homologada e publicada em Diário Oficial a relação dos Procuradores do Estado aptos a serem votados no concurso de promoção de Procurador do Estado, por merecimento, para a primeira e segunda categorias.

De acordo com o edital/CS/PGE/n.º 008, de 04 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial n. 9384, o Procurador Geral e Presidente do Conselho Superior da PGE, Adalberto Miranda, homologa a relação dos Procuradores do Estado ocupantes dos dois primeiros terços da lista de antiguidade que tem, pelo menos, o interstício de dois anos de efetivo exercício na Segunda Categoria, aptos a serem votados no concurso de promoção, por merecimento, de Procurador do Estado da Segunda Categoria para a Primeira Categoria, aberto pelo Edital PGE/MS/Nº013, de 27 de março de 2017, assinalando o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação, para a impugnação por qualquer interessado.

Já o edital/CS/PGE/n.º 009, de 04 de abril de 2017, homologa a relação dos Procuradores do Estado ocupantes dos dois primeiros terços da lista de antiguidade que tem, pelo menos, o interstício de dois anos de efetivo exercício na Terceira Categoria, aptos a serem votados no concurso de promoção, por merecimento, de Procurador do Estado da Terceira Categoria para a Segunda Categoria, aberto pelo edital PGE/MS/Nº 014, de 27 de março de 2017, assinalando o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação, para a impugnação por qualquer interessado.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

