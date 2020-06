Homologada licitação para reconstrução de 5 trechos do gabião no Córrego Prosa

A Conservil Construções e Serviços venceu a licitação para executar obras de recuperação de 5 trechos do gabião no Córrego Prosa nas avenidas Fernando Correa da Costa e Ricardo Brandão, entre as Ruas José Antônio e Nova Era, e dentro do Parque das Águas, na Chácara Cachoeira. A homologação do resultado da concorrência foi divulgada na edição desta terça-feira (2) do Diário Oficial do Município. Serão investidos R$ 1.201.946,62, redução de 12,11% sobre o preço de referência previsto no edital, R$ 1.367.563,27.

O projeto prevê a reconstrução de paredes do gabião danificadas ao longo do tempo, do piso de concreto feito sobre pedra rachão, além da construção de passeio público e urbanização.

O projeto foi definido com base no levantamento realizado pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços), que identificou quase 100 metros de gabião danificados, consequência de 15 anos sem manutenção. Um dos problemas identificados foi o processo de “oxidação” (ferrugem) de parte dos arames decorrente do contato com a água. Com isto, as gaiolas se abrem e a correnteza leva as pedras, derrubando os muros”, explicam os engenheiros da Sisep que trabalharam no levantamento.

“Será usado um material mais resistente, com arames revestidos. As fissuras no fundo de concreto construído no canal do córrego também é outro fator estragos. A água penetra e solapa embaixo do gabião, que acaba caindo”, complementa.

Serão implantados 699 metros cúbicos de muro, com trechos em que haverá reconstrução, com enchimento das gaiolas com pedra rachão, envolvidas com lona geotêxtil para filtrar a areia que desce junto à enxurrada.

Está programada ainda a instalação de drenos a cada 2 metros para o escoamento das águas pluviais. A lona e os drenos, segundo explicações dos técnicos da Sisep, reduzirão a pressão sobre a parede de proteção das margens do córrego.

O projeto contempla também, o plantio de 1.100 mudas, controle de pragas e formigas, além da implantação de 560 metros de cerca na Praça da Águas, ações previstas no Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).