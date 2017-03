Homicídios e latrocínios crescem no Estado de São Paulo

Os números de homicídios e latrocínios cresceram no Estado de São Paulo no mês de fevereiro, em relação ao mesmo período no ano passado. Foram 296 casos de homicídio no mês passado, ante 287 em fevereiro de 2016, uma alta de 3,14%. Já os latrocínios subiram de 24 para 34 - alta de 41,67%.

"Infelizmente os números em relação ao homicídio não são bons. Não estamos apresentando um dado que a gente vem seguidamente apresentando, que nos leva a ter a melhor taxa de homicídio do País. Para minha grande insatisfação e tristeza esse mês os números não nos favorecem", avaliou o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves.

Também houve aumento no número de estupros no Estado - de 783 boletins de ocorrência para 794 (1,40% a mais), mas a estatística é considerada uma das mais subnotificadas. Houve aumento ainda em furtos (2,15%).

A pasta destacou queda nas estatísticas de roubo no período, que recuaram 1,5%, de 25.643 casos para 25.229. Roubo de veículos também teve queda, de 6.098 para 5.728 (6,07%).

