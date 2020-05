Homicídios dolosos em São Paulo aumentaram 3% em abril

O registro de estupros também caiu 35,1%, passando de 1.018 para 661, uma redução de 357 ocorrências - Foto: Agência Brasil

Os homicídios dolosos ocorridos no estado de São Paulo em abril – mês em que a quarentena contra a covid-19 no estado já estava vigente – aumentaram 3,1% em relação a abril de 2019, subido de 255 para 363. As vítimas desse crime também passaram de 262 em abril de 2019 para 271 em abril de 2020, uma elevação de 3,4%. Os dados, divulgados hoje (26), são da Secretaria da Segurança Pública.

As ocorrências e vítimas de latrocínios apresentaram reduções em abril, em relação a igual período do ano anterior. As ocorrências e vítimas de latrocínios apresentaram reduções em abril, em relação a igual período do ano anterior.

O registro de estupros também caiu 35,1%, passando de 1.018 para 661, uma redução de 357 ocorrências.

Os furtos em geral reduziram 53,4% em abril, em relação a abril de 2019. Com uma diferença de 23.807 casos, o número passou de 44.604 para 20.797. Os roubos em geral também tiveram queda de 30,4% em abril deste ano, com 14.468 ocorrências. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 20.780 casos, o que representa uma queda de 6.312 boletins de um ano para o outro. O número é o menor da série histórica.