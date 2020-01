Homicídios diminuem nos municípios sob atuação do Em Frente Brasil

Nos cinco municípios que fazem parte do projeto-piloto Em Frente Brasil de combate ao crime, com a atuação conjunta entre as forças de segurança federais, estaduais e municipais, o número de homicídios sofreu uma redução de 44,1%. Os dados são do período de 30 de agosto de 2019, quando começou o projeto, a 11 de janeiro deste ano.

O levantamento mostra que 165 vidas foram preservadas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O número de homicídios diminuiu em Ananindeua, no Pará (-65,2%); Cariacica, Espírito Santo (- 8,9%); Goiânia, em Goiás (-47,9%); São José dos Pinhais, no Paraná (-20,7%); e Paulista, em Pernambuco (-36,4%).

Os números mostram ainda a redução de 29,9$ nas ocorrências de roubo: Ananindeua (-17,3%), Cariacica (-24,7), Goiânia (-40,8%), Paulista (-31,6%) e São José dos Pinhais (-28,2%).

“Em quatro meses de projeto, as forças de segurança abordaram mais de 334 mil pessoas, resultando na prisão de 1.718 pessoas e apreensão de 370 menores. Mais de 500 inquéritos foram instaurados e 449 mandados de prisão foram cumpridos nos cinco municípios. Houve ainda apreensão de mais de 220 armas, de mais de 18 toneladas de drogas e a recuperação de 453 veículos”, informa o ministério.

O Em Frente Brasil conta com a participação de policiais federais, rodoviários federais, militares, civis, bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários, agentes federais de execução penal, Força Nacional de Segurança Pública e demais agentes de segurança estaduais e municipais.