Casal de empresários aposta em homeopatia veterinária com empresa que completa 15 anos de mercado

Qualidade, inovação e eficácia são as palavras que melhor definem a linha SIGO Procedimentos Homeopáticos, linha criada e dedicada exclusivamente à saúde e bem-estar animal, tanto dos pets, quanto os de produção pecuária.

A linha sul-mato-grossense, licenciada e registrada no Ministério da Agricultura, atua com responsabilidade sócio-ambiental, uma das premissas da marca que visa proporcionar soluções homeopáticas para a saúde animal.

Atuando há 15 anos no mercado, a SIGO nasceu do trabalho do casal de médicos veterinários Mônica Filomena Assis de Souza e Marco Antônio Cucco, respectivamente responsável técnica e diretor técnico administrativo da empresa.

“Comecei a fazer a especialização em homeopatia veterinária para atuar em pequenos animais. Na época tinha uma clínica e meu marido, que atuava no campo, me pedia para fazer fórmulas para atender seus clientes de forma particularizada. Em determinado momento um grande cliente percebeu a eficácia do tratamento no controle de carrapato no rebanho dos angus.”, conta Dra. Mônica Antônio Cucco.

“Hoje já se sabe que produtos homeopáticos vão além da cura ou prevenção de doenças. É possível melhorar o desempenho zootécnico de rebanhos sadios, que apresentam seu metabolismo estimulado a um melhor aproveitamento e direcionamento de nutrientes. Isso otimiza e reduz os custos da produção.”, avalia o diretor.

A ausência de efeitos colaterais é outro benefício da homeopatia. Sem aditivos químicos e resíduos, o tratamento colabora inclusive para grandes produções destinadas às exportações. O diretor ressalta ainda que o uso de insumos homeopáticos em grande escala e produzidos industrialmente, colocam o Brasil na liderança mundial em produção desse tipo de linha.

“Para o agronegócio brasileiro a homeopatia oferece outro fator de segurança. Por não haver interação química, os riscos são eliminados e reduz a possibilidade de um comprador internacional reprovar e devolver alimentos originados de animais homeopatizados. Mas o grande apelo é a eficácia e o retorno econômico. Muitos pesticidas e antibióticos já perderam seu efeito, enquanto os homeopáticos exibem, há trmpos, efetividade plena no controle de parasitores e infecções causadas por parasitas e bactérias resistentes aos químicos convencionais. Por isso a aceitação de insumos homeopáticos vem crescendo nas últimas três décadas.” revela Cucco.

Companheiros da família, os cães e gatos recebem cada vez mais atenção de seus tutores e a preocupação com a saúde do amigo leva cada vez mais pessoas buscarem a homeopatia.

“A procura é grande para administração em animais de companhia, para que tenham saúde preservada, livre de efeitos colaterais e tóxicos dos produtos químicos, permitindo sua convivência com seus tutores de forma harmônica. Também são fáceis de administrar e baratos”, avalia Dra. Mônica.

Os produtos apresentados na forma spray, podendo ser administrados via oral tanto diretamente na boca do animal, quanto em seu alimento.

Qualquer produto da linha de pet ou pecuária, pode ser administrada com outros tratamentos,se necessário e indicado sem riscos à saúde do animal ou interferência na eficácia de um ou outro tratamento.

Sobre a SIGO – A marca conta atualmente com 12 produtos para pecuária, utilizados na mistura do alimento e que podem ser utilizados em bois, caprinos, ovinos, suínos, equinos, bubalinose silvestres, na prevenção e tratamento de diarreias neonatais, sodomia, verminoses, mastite, carrapatos, mosca do chifre e bernes resistentes e aditivos químicos, problemas de casco e pele, verrugas e papilomatose, incremento para fertilidade e ainda para acabamento e cobertura da carcaça.

Já para os animais de estimação, são 13 produtos que atuam no trato de infecções urinárias, anemia, doença do carrapato, problemas cardíacos, ansiedade e excesso de latido dos cães, artrite, pulgas, doenças de pele, infecções, fraturas e lesões. Alinha pode ser utilizada tanto em cães quanto em gatos.

