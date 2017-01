Homens invadem albergue e roubam turistas no Rio

Quatro homens, sendo um deles armado, invadiram um albergue na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje (11). Eles renderam o vigilante do estabelecimento, na Rua Guilhermina Guinle, em Botafogo, e depois começaram a roubar os turistas.

Os criminosos ficaram cerca de meia hora no local e foram embora com os pertences das vítimas. A Polícia Militar chegou depois da ocorrência e, segundo a assessoria de imprensa, foram feitas buscas na região para tentar localizar os suspeitos descritos pelas vítimas, mas ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da Delegacia de Botafogo (10a DP), que instaurou procedimento policial e está fazendo diligências para identificar e localizar os suspeitos.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, em novembro de 2016 foram registrados 35 roubos em estabelecimentos comerciais na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, 45% a mais do que em novembro de 2015, quando o número de roubos chegou a 24.

