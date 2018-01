Homens em fuga da Rocinha colocam fogo em ônibus e fecham Avenida Niemeyer

A Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado e corta as comunidades da Rocinha e do Vidigal, na zona sul, está fechada nos dois sentidos, altura do Hotel Sheraton, devido a um grupo de homens que fugiam de uma ação da Polícia Militar que acontece desde cedo na favela da Rocinha. De acordo com a PM, supostos criminosos estariam encurralados e para fugir da polícia, atravessaram a pista, atearam fogo em um ônibus, o que acabou provocando o fechamento da Niemeyer nos dois sentidos. Quando a polícia chegou, o grupo já havia saído do local.

Mais cedo, um tiroteio no local durou mais de duas horas e provocou medo nos moradores, que postavam mensagens pelas redes sociais informando sobre o clima de guerra na comunidade. Muita gente não conseguiu sair de casa e teve de faltar ao trabalho. No confronto, um militar do Batalhão de Choque foi ferido na barriga, abaixo do colete de proteção, e foi levado às pressas para o Hospital Municipal Miguel Couto, que fica na Gávea. No confronto, três homens ligados ao tráfico de drogas ficaram feridos, mas até agora não se sabe sobre o estado de saúde das vítimas.

A prefeitura reforçou a recomendação aos motoristas para que evitem a região da Gávea e São Conrado. A opção para quem for se deslocar entre os bairros do centro, zona sul e a Barra da Tijuca é usar a Linha 4 do Metrô. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), com a continuidade da operação policial na Rocinha, a recomendação é para que os motoristas evitem a Autoestrada Lagoa-Barra, Estrada da Gávea e arredores. Uma das opções é seguir pela Linha Amarela até a Barra da Tijuca.

O policiamento também está reforçado no entorno da delegacia da 11a Delegacia Policial, na Rocinha. A medida foi tomada depois que criminosos ameaçaram atacar o imóvel. Policiais da tropa de Choque da Polícia Militar dão apoio aos policiais civis que estão fortemente armados do lado de fora do prédio.