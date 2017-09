Homens armados invadem restaurante do chef Henrique Fogaça em SP

O restaurante Cão Véio, que tem como sócios o chef Henrique Fogaça - jurado do reality show "Masterchef", da Band - e o vocalista da banda CPM22, Badauí, foi invadido por dois assaltantes armados na madrugada desta sexta-feira, 15. Segundo a Polícia Militar, eles entraram por volta da 1h no 'gastropub', localizado na Avenida João Moura, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Os funcionários, que estavam fechando o estabelecimento, foram presos em uma despensa. A polícia não soube informar se ainda havia clientes no pub. Tiros foram disparados, supostamente para assustar as pessoas no local.

Quando a PM chegou, acionada por testemunhas, os criminosos fugiram escalando telhados de casas vizinhas e se esconderam em uma vila próxima. Nenhum suspeito havia sido localizado até às 8h desta sexta-feira.

O 14º Distrito Policial (DP), de Pinheiros, iniciou a investigação. Até o momento, a polícia e os sócios dos estabelecimento não informaram se os bandidos conseguiram roubar dinheiro ou outros objetos. Não houve registro de feridos na ocorrência.

Veja Também

Comentários