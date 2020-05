Homenagens marcam a despedida ao cinegrafista e artista plástico Lino Bambil

É com pesar e tristeza que a Fertel recebeu a morte do seu servidor, artista plástico, artesão e repórter cinematográfico, Lino Bambil Vergilino Lopes Bambil), que faleceu nesta sexta-feira (29/5), em Campo Grande. Lino completaria 60 anos daqui a dois meses, no próximo dia 29 de julho.

Lino era servidor de carreira da Fertel desde 1998 e deixa 2 filhas professoras, Maíra Bambil concursada em escola Municipal de Maracaju, e Elis Bambil, que atua em São Paulo.

O diretor-presidente da Fertel, jornalista Bosco Martins, lamentou a perda do cinegrafista e lembrou que dois profissionais da TVE Cultura MS morreram este ano. O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, foram informados do falecimento e manifestaram ao diretor-presidente da Fertel condolências e sentimentos de pesar pela perda nos quadros da TVE Cultura MS.

“O ano da Covid-19 não tem sido um ano fácil para ninguém e para nós profissionais da Fertel. Perdemos o Richard Lima e agora o Lino Bambil nosso repórter cinematográfico e um grande cara, um excelente profissional e artista maior”, disse Bosco Martins.

Lino Bambil era artesão dedicado às artes plásticas, observador da natureza, especialmente a fauna. Produzia arte há mais de 40 anos e costumava expor seus trabalhos na Praça dos Imigrantes, centro da Capital. Algumas de suas obras talhadas em madeira reproduziam a riqueza da fauna sul-mato-grossense. Lino também expunha seu trabalho nas redes sociais. Em uma das fotos, ele mostra tótens de madeira estilizados na forma de indígenas. O artista e cinegrafista era um apaixonado pela cultura sul-mato-grossense.

A morte de Lino Bambil repercute nas redes sociais, com inúmeras mensagens de tristeza e consternação, principalmente dos amigos da Fertel e área cultural. O Fórum Estadual de Cultura divulgou nota pública manifestando pesar.

Homenagem

A ex-companheira de Lino fez homenagem com publicação de foto das filhas: “Da beleza de nossa caminhada resultou nossas preciosidades”, escreveu a arquiteta Márcia Rondon.

As filhas também publicaram mensagens nas redes sociais.

Sandra Freitas, produtora artística na Fertel, entre outros amigos e colegas de trabalho, divulgou mensagem no grupo de profissionais da TVE Cultura MS:

“Caríssimo Lino Bambil Bambil que me encantava com sua arte toda cheia de cores. Agradeço-lhe imensamente pela ajuda e parceria ao meu trabalho de produtora. Vc atuava não só como cinegrafista mas era incentivador com carinho e respeito aos convidados e também muito apreço à sua tarefa. Gostava de gravar o programa. Ajudava em absolutamente todos os detalhes. Pode ter certeza que sempre deixou sua parcela de contribuição nos resultados alcançados. Ainda bem que eu sempre verbalizo meus agradecimentos às colaborações. Com certeza sentiremos sua falta porque se integrava totalmente à equipe. Mas há fatos que são imutáveis e um deles é a sua partida tão precoce. O que fica para nós é a lembrança do seu jeito tão peculiar de ser. Até meus posts de gatinhos vc gostava. Tínhamos este traço em comum de gostarmos de coisas simples.Agora o fica registrado é o legado que transmitiu aos seus familiares e amizades e as suas obras que perdurarão neste plano terrestre: Vá em paz amigo e que o Nosso Pai Celestial o receba de braços abertos!