Homenagem encerra ciclo profissional de servidores públicos do Estado

Campo Grande (MS) – Reconhecer o trabalho de servidores públicos que dedicaram toda sua trajetória profissional a serviços prestados a sociedade. Esse é o objetivo do diploma de Mérito Funcional que já homenageou 3.486 servidores aposentados desde sua criação em 2015 pelo Governo do Estado. Desse total, 651 servidores que se aposentaram entre dezembro de 2016 a março deste ano receberam homenagem nesta terça-feira (11).

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, disse que fez questão de assinar um a um os 651 diplomas e agradeceu a dedicação de cada servidor. “Este diploma é um gesto de carinho por tudo que vocês já fizeram por este Estado. Vocês são os responsáveis pela construção da história e do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Por isso, eu peço que não deixem de participar do dia a dia do Governo. Acompanhem, deem sugestões, vocês tem muita experiência guardada. A SAD [Secretaria de Administração e de Desburocratização] sempre estará de portas abertas para ouvi-los”.

Servidor aposentado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) o delegado Miguel Said, foi o orador da turma e destacou o crescimento do Estado com a contribuição de cada servidor presente. “Todos nós aqui temos uma história pra contar, de dificuldades mas também de muitas conquistas e vitórias. Assim, cada um de nós contribuiu para o engrandecimento de Mato Grosso do Sul. Sou oriundo do estado de São Paulo, e agradeço a este Estado que me acolheu, acolheu minha família, e hoje é aqui que estão minhas raízes e meu coração” ressaltou.

Outros homenageados descreveram a importância de receber esse reconhecimento por parte do Governo, depois de tantos anos de dedicação.

Para Luzia Moraes que dedicou 30 anos ao serviço público, receber a homenagem é uma grande conquista. “Pra mim é uma realização, parece que venci uma batalha que eu achava que não ia vencer, mais venci” contou emocionada.

Por 29 anos José Teixeira prestou serviços na área da segurança pública. “Esse é um bom reconhecimento, pois eu nunca vi isso em nenhuma gestão, e isso é muito importante para nós” afirmou.

Denise Soares da Silva, parabenizou o Estado pela iniciativa. “Foram 30 anos de trabalho. Fico imensamente feliz com essa iniciativa, e tenho certeza que muitos outros colegas aposentados estão felizes com esse reconhecimento do nosso profissionalismo e por anos de dedicação”.

Aposentado há dois meses, o servidor Manoel Celso Siqueira agradeceu por tudo que a atual gestão tem feito pelos servidores. “Foram 35 anos de trabalho, mas chega uma hora que a gente precisa descansar! Quero agradecer ao Governo por tudo que tem nos proporcionado, esse mérito funcional, por tudo que tem feito na minha carreira e pelos servidores públicos do Estado” finalizou.

A solenidade realizada no salão de exposições Loyde Bonfim de Andrade, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, reuniu familiares e amigos dos homenageados que assistiram a apresentação do Coral dos Servidores. Além das homenagens houve sorteio de prêmios entre os homenageados. Confira galeria de fotos.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

