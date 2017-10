Homenagem a servidores ativos há 40 anos em MS, abre programação da Semana do Servidor

Governo irá homenagear 126 servidores que estão na ativa desde a criação do Estado.

Campo Grande (MS) – No mês em que Mato Grosso do Sul comemora 40 anos e em alusão ao Mês do Servidor, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), realiza na segunda-feira (23.10) solenidade que vai homenagear 126 servidores que estão na ativa desde a criação do Estado no dia 11 de outubro de 1977.

Para o secretário da pasta, Carlos Alberto de Assis, a homenagem será um marco importante para a história do Estado. “Será um momento único, afinal de contas, são poucos servidores que tem o privilégio de comemorar tantos anos de serviço público junto com o aniversário de 40 anos do seu Estado, ou pelo menos do Estado que escolheu para viver. Estamos preparando tudo com maior carinho, pois é uma comemoração em dose dupla” ressalta.

Entre os servidores que dedicam a vida profissional a serviço de Mato Grosso do Sul desde antes dele ser criado, que vivenciaram toda a transição, e estão na ativa até hoje, estão:

80 servidores da Secretaria de Estado de Educação (SED);

10 da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);

oito da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer);

sete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro);

cinco da Secretaria de Estado de Saúde (SES);

quatro do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS);

quatro da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul);

dois da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems);

um da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen);

um da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro);

um da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast);

um da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O evento que abre a programação da Semana do Servidor será realizado às 15 horas no auditório Germano de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, e terá apresentação cultural da cantora, instrumentista e compositora Lenilde Ramos.

23/10, 15h

Auditório Germano de Barros

Homenagem Servidor Ativo – 40 anos

24/10, 9h

Governadoria

Lançamento Rádio do Servidor, “Alô Servidor”

25/10, 9h

Governadoria

Solenidade de Entrega do XII Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública

26/10, 8h30

Auditório do Tribunal Regional do Trabalho (Parque dos Poderes)

Palestra: Educação Financeira com Andreza Stanoski

27/10, 17h

Sunset Servidor

Show Beatles Maníacos

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

28/10, 8h

8º Circuito de Caminhadas do Servidor de MS (Sorteio de Prêmios)

Animação: Grupo Sampri

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente à Segov)

30/10, 18h

Show Regional com Alzira e Tetê Espíndola (Sorteio de Prêmios)

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

