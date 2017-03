Homenagem Ã  semana da mulher inicia com programaÃ§Ã£o de esportes no Parque SÃ³ter

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), inicia neste domingo (5), uma série de atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A programação começa com caminhada orientada, alongamento e aula de ritmos além da avaliação física e oficina de tênis no Parque Ecológico do Sóter.

As atividades se estenderão entre os dias 5 e 11 de março e acontecerão gratuitamente nos Parques Sóter, Tarsila do Amaral, Jacques da Luz, Ayrton Senna e nas Praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia, além dos Complexos Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha (Vila Nasser) e Avelino dos Reis (Guanandizão). Cada dia as atividades acontecem em um local.

A programação será executada pela Funesp em parceria com o Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), Farmácia Drogasil, Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Boticário e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Fundação Social do Trabalho (Funsat) e Corpo de Bombeiros de MS.

Confira a programação completa:

Dia 05/03 Parque Ecológico do Sóter

7h – Caminhada orientada, alongamento e ritmos;

7h – Recreação e circuito funcional para crianças;

8h- Avaliação Física para mensurar peso, altura e IMC

8h – Orientação para prática de esportes Coletivos para as mulheres como voleibol, vôlei de praia, festival de arremessos com bolas de basquetebol e festival de disputa de pênaltis;

9h – Apresentação e oficina de Tênis de Campo;

9h – Distribuição de sorteios de brindes;

10h – Jogo exibição de futebol feminino ECComercial e uma equipe convidada;

10h – Distribuição de brindes;

Das 7h às 10h – parceria com a Drogasil –Testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial, orientação farmacêutica.

Dia 05/03 Praça Belmar Fidalgo

7h às 12h – 4ª edição do Torneio As Poderosas do Beach Tênis

Dia 06/03 Parque Tarsila Do Amaral

7h15 – Aula de Zumba;

8h20 – Aulas de Aeróbico e Localizada;

9h – Alongamento;

9h – Vôlei Feminino;

9h – Esmaltação de unhas;

10h15 – Distribuição de brindes.

Dia 07/03 Parque Jacques Da Luz

7h – Café da Manhã

7h – Apresentação cultural do Coral CCI Jacques da Luz;

7h30 – Yoga;

7h50 – Zumba;

8h10 – Ginástica Localizada;

8h30 – Apresentação Ginástica Rítmica;

9h – parceria com a Drogasil – Testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial, orientação farmacêutica;

9h30 – Oficinas de capoeira, futsal feminino e atividades recreativas.

Dia 08/03 Praça Esportiva Belmar Fidalgo

7h15 – Ginástica na cadeira;

8h – Café da manhã com alunas da Ginástica;

8h – Homenagem às mulheres;

8h30 – Apresentação de Tecido Acrobático;

Das 17h30 às 18h30 – Atendimento “O Boticário” com maquiagem nas participantes;

17h45 – Treinamento Funcional na Areia;

18h – Vôlei de Praia; Beach Tênis;

18h – Futebol Society;

18h às 20h – parceria com a Drogasil – Testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial, orientação farmacêutica;

18h – Doações de brindes;

18h – Lançamento do Livro “Praça Esportiva Belmar Fidalgo” da Mestra Ana Cristina Medeiros e da Pós-Doutora Maria Augusta de Castilho;

18h às 20h – Cross Kids;

18h30 – Aula de ginástica;

19h – Apresentação de tecido acrobático;

19h – Futebol Americano com equipe cobras;

19h30 – Largada do Passeio Ciclístico “Grupo Pedal das Divas”.

Dia 09/03 Praça Esportiva Elias Gadia

7h – aula funcional;

15h às 17h30 – Recreação, esporte e lazer;

17h30 às 19h – oficina de artesanato;

18h – aula ginástica;

19h – aula de Futsal.

Dia 10/03 Parque Vila Nasser

7h – Caminhada Matinal;

7h30 – Café da Manhã;

8h30 – Plantação de Mudas de árvores;

9h30 – Atividades diversas;

11h – Encerramento.

Dia 11/03 Parque Ayrton Senna

8h – Ginástica e Caminhada;

8h – Realização de testes de Hepatite B e C, HIV, Sífilis;

8h – Entrega de folders relacionados à mulher vitimas de violência e entrega de preservativos;

8h – Serviços de vagas de emprego, orientações de seguro desemprego e carteira de trabalho;

9h – Imunização para Hepatite B e C, DPT e Febre Amarela;

9h – Realização de atividades educativas, orientações, pesagem, IMC, RCQ, orientações nutricionais;

9h – Prevenção em saúde bucal-Odonto Móvel;

10h – Informações e divulgação dos serviços da Rede de Atendimento a Mulher-Sub Secretaria da Mulher;

10h – Realização de corte de cabelo, maquiagem e massagem – SENAC;

10h – Orientações Educacionais sobre o trânsito e Clube do setinha – AGETRAN;

10h – SlackLine Federação de SlackLine de MS.

Dia 11/03 Ginásio Avelino dos Reis – Guanandizão

7h30 – Café da Manhã;

8h30 – Caminhada;

9h30 – Aula de Alongamento.

