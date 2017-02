Homenageando Salvador, Unidos do Peruche empolga na avenida

A Unidos do Peruche decidiu homenagear Salvador no desfile deste ano, com o enredo "A Peruche no maior axé, exalta Salvador, cidade da Bahia, caldeirão das raças, cultura, fé e alegria". Carros alegóricos que apostaram no luxo, com integrantes em coreografias bem ensaiadas e um enredo fácil de cantar, fizeram o público se empolgar. No ano passado, a escola quase foi rebaixada para o grupo de acesso por causa da modelo Ju Isen, que ficou nua durante o desfile e foi retirada da avenida.

A escola teve à frente da bateria o Mestre Cassiano Vinicius Pereira, como intérprete oficial Toninho Penteado e como Rainha da Bateria, Stephanye Cristinne. O enredo, segundo contou o presidente Sidney de Moraes, foi idealizado pelo carnavalesco Murilo Lobo. As belezas naturais, a gastronomia, a religiosidade, as músicas e o próprio carnaval foram homenageados pelos integrantes e pelos carros alegóricos.

