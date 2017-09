Homem suspeito de 7 estupros na zona sul é preso

A Polícia Civil prendeu um faxineiro acusado de estuprar ao menos cinco mulheres no último mês na zona sul da cidade de São Paulo. Segundo a polícia, outras duas vítimas foram chamadas para reconhecê-lo, fazendo o total chegar a sete. Ele teve a prisão temporária, por 15 dias, já decretada pela Justiça.

Cláudio Aquino, de 44 anos, abordava mulheres na rua e as obrigava a entrar em seu carro, um Fiat Uno. Para isso, usaria uma arma, segundo as investigações conduzidas pelo delegado Anderson Pires Gianpaoli, titular do 96° Distrito Policial (Brooklyn).

O homem foi identificado após investigadores notarem que três estupros registrados em um intervalo de seis horas, entre as 18 horas do último dia 8 e a meia noite do dia 9, tinham em comum o fato de um Uno ter sido usado pelo criminoso para atacar as vítimas. O veículo passou a ser procurado e foi localizado pelo sistema Detecta, de monitoramento por câmeras.

Todas as vítimas afirmaram à polícia que o acusado teria feito, primeiro, que elas acreditassem que seriam vítimas de roubo ou sequestro. No carro, com a arma na mão, ele as violentava. Depois, abandonava as mulheres em ruas distantes dos pontos onde as capturava.

As vítimas que já o reconheceram têm entre 16 e 42 anos. "Espero que, com a divulgação da prisão, mais vítimas possam vir e reconhecê-lo", disse o delegado.

Aquino cumpriu pena de 10 anos de prisão por roubo, e estava em liberdade desde 2012. Quando a polícia identificou seu carro, conseguiu seu endereço de trabalho e moradia e obteve fotos dele.

As imagens foram mostradas para as vítimas, que o reconheceram. O delegado obteve então a ordem de prisão temporária, cumprida na noite da terça-feira, 12, na empresa onde ele trabalhava, na Rua Quatá, na Vila Olímpia.

O acusado é casado e tem uma filha. O jornal O Estado de S. Paulo ainda tenta contato com seus familiares ou advogados para ouvir sua versão sobre as acusações.

