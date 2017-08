Homem se atira na linha do trem e paralisa todo o sistema do Metrô

As linhas 1, 2 e 4 do MetrôRio ficaram interrompidas por quase uma hora hoje (2) à tarde, por causa de um homem que se atirou na linha do trem, na Estação Largo da Carioca. A vítima chegou a ser atingida por um trem e, por medida de segurança, todo o sistema ficou paralisado. O Corpo de Bombeiros resgatou a pessoa dos trilhos com vida e a encaminhou ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio.

O sistema de trens ficou paralisado entre 13h24 e 14h13 e está operando com atrasos nos intervalos entre as composições. Como todo o complexo ficou paralisado há ainda grandes atrasos nos sistemas do metrô.

Operam com lentidão a Linha 1 que liga o Jardim Oceânico à Rua Uruguai, na Tijuca; a Linha 2, liga o bairro da Pavuna, na zona norte à Estação Botafogo, na zona sul e, a Linha 4, a estação General Osório, em Ipanema ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca.

