Homem que empurrou mulher no trilho do Metrô é denunciado pelo MP

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o faxineiro Sebastião José da Silva, de 55 anos, por ter empurrado uma mulher nos trilhos da estação Conceição do Metrô. O incidente ocorreu no dia 9 de janeiro, quando a atendente de lanchonete Jussara Araújo de Souza, de 23 anos, aguardava transporte para o trabalho, na região central.

A denúncia foi realizada na semana passada pelo promotor de Justiça Felipe Zilberman, do I Tribunal do Júri da capital. O ato é enquadrado como tentativa de homicídio duplamente qualificada, pois o crime teria sido cometido com "emprego de meio cruel".

Além disso, o texto solicita que, se for identificada inimputabilidade do acusado (por problemas mentais, por exemplo), deverá ser aberto um incidente de insanidade mental para identificar o fato. "O indiciado, então, de maneira absolutamente repentina, agindo pelas costas, e sem qualquer motivo aparente, empurrou a vítima violentamente contra os trilhos do Metrô", diz a denúncia.

Histórico

Jussara foi empurrada por Silva enquanto aguardava a chegada de um trem da Linha 1-Azul do Metrô, no sentido Jabaquara. Ela caiu de bruços no meio dos trilhos, mas sofreu apenas escoriações até um ferimento na perna, que precisou levar 30 pontos. À reportagem, disse ter visto e sentido passarem quatro vagões sobre o seu corpo antes de a composição parar. Depois disso, quatro bombeiros desceram e a colocaram na margem do fosso, para que os demais vagões passassem.