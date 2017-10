Homem que deixou cinco feridos no Canadá estava em lista da polícia

O ministro de Segurança Pública do Canadá, Ralph Goodale, afirmou neste domingo que o homem que esfaqueou um policial e atropelou quatro pedestres em uma van em um possível ataque terrorista em Edmonton, Alberta, na noite de sábado era conhecido pela política. "Ele teve uma aparição na lista de vigilância policial", disse o ministro em uma coletiva de imprensa em Regina, Saskatchewan, mas não entrou em detalhes.

De acordo com o ministro, as descobertas iniciais da investigação sugeriram que o suspeito estava agindo sozinho. A polícia de Edmonton afirmou, na noite de sábado, que o homem não identificado passou com um Chevrolet Malibu branco por barricadas de trânsito e atingiu um policial. O motorista, então, saltou do carro e começou a esfaquear o policial para depois fugir.

Cerca de três horas depois, a polícia parou um homem em uma van U-Haul. Um oficial reconheceu o nome na licença como semelhante ao do proprietário do Chevrolet. O motorista fugiu, ocasionando uma perseguição de alta velocidade pelo centro de Edmonton. O motorista do caminhão atingiu quatro pedestres durante a tentativa de fuga, antes de sua van virar e ele ser capturado.

O chefe de polícia de Edmonton, Rod Knecht, confirmou, durante a coletiva de imprensa, que havia uma bandeira do grupo terrorista Estado Islâmico no Chevrolet Malibu. Em um comunicado divulgado no domingo, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que estava "profundamente preocupado e indignado com a tragédia". De acordo com Trudeau, "nós não podemos - e não iremos - deixar o extremismo violento arraigar em nossas comunidades". Fonte: Dow Jones Newswires.

