Homem põe fogo em casa e mata filha de 1 ano

Um homem foi preso após trancar com cadeado e atear fogo em sua própria casa com a mulher, a sogra e os quatro filhos dentro em Assis, no interior paulista, no sábado, 22. A filha, de 1 ano, morreu carbonizada, e a mulher, que tentou salvar o bebê, foi socorrida, mas morreu. A sogra também ficou ferida e os outros três filhos, de 2, 6 e 8 anos, foram salvos por vizinhos, que arrombaram a porta. O suspeito pôs a culpa na sogra, versão contestada por testemunhas. De acordo com a polícia, o homem havia discutido com a mulher antes de atear fogo à casa. A suspeita é que estivesse sob efeito de álcool e drogas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

