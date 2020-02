Homem morre soterrado em Petrópolis

Um homem de 34 anos, ainda não identificado, morreu soterrado hoje (12), após um deslizamento de terra na Rua Henrique Paixão, no bairro de Floresta, no município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Soldados do Corpo de Bombeiros conseguiram resgatar duas crianças com vida, que também estavam no local da queda da barreira. Três casas foram interditadas.

O município segue em estado de atenção. Segundo boletim da secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, mais cinco deslizamentos de terra foram registrados em Petrópolis. Os casos foram nos bairros Corrêas, Independência, Nogueira, centro e Mosela.

Chove desde a segunda-feira (10) no município. A previsão é que até quinta-feira (13) sejam registrados 160 milímetros (mm) de chuva. O índice médio para o mês de fevereiro é de 230 mm.