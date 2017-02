Homem morre em incêndio na zona sul de São Paulo

Um homem morreu em um incêndio em uma casa no bairro de M'Boi Mirim, bairro da zona sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 9. A vítima, que teria 40 anos, chegou a ser atendida por médicos, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Não havia até às 8h informações sobre a identidade do homem. A residência atingida pelo fogo está localizada na Rua Dança de Anitra. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. As causas do incêndio serão investigadas pelas autoridades.

