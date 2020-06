Homem morre depois de estrutura de ferro desabar sobre ele

Segundo informações do boletim de ocorrência 2428/2020, o homem estava instalando uma estrutura de ferragem no local, momento em que a estrutura desabou sobre ele - ( Foto: Divulgação/ Jornal Diário Corumbaense)

Antônio Carlos Figueiredo Duarte, de 37 anos, morreu enquanto trabalhava em um galpão, pertencente a uma loja de materiais de construção, no final da manhã de sábado, (27). Segundo informações do boletim de ocorrência 2428/2020, o homem estava instalando uma estrutura de ferragem no local, momento em que a estrutura desabou sobre ele.

Uma equipe de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar. Antônio estava em parada cardíaca respiratória e apresentava trauma contuso na boca e fratura exposta na perna direita, abaixo do joelho. Foram feitos os procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) também esteve no local.

A Polícia Civil também foi acionada e isolou o local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia como morte a esclarecer. Também foi revelado no registro policial que as pessoas que trabalhavam no local não faziam uso de capacete, item que faz parte do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Informações do Jornal Diário Corumbaense*