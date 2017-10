Homem morre baleado na Rocinha nesta terça-feira

Um homem morreu nesta terça-feira, 17, durante tiroteio na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do morro foram informados no início da tarde de que uma pessoa havia sido baleada. A vítima, cujo nome não foi divulgado, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não sobreviveu.

Ainda de acordo com a PM, não houve registro de confronto com policiais na favela nesta terça-feira. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio.