Homem morre atropelado por ônibus no Ipiranga, zona sul de SP

A PM informou que a ocorrência foi registrada na 95ª Delegacia de Polícia (Cohab Heliópolis) - Foto: Portal Mix Vale

Um homem de aproximadamente 50 anos morreu atropelado na noite desta segunda-feira, 5, no bairro do Ipiranga, localizado na zona sul de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um ônibus por volta das 22h30. Equipes de socorro foram enviadas ao local, mas nada puderam fazer. O acidente ocorreu na Rua Comandante Taylor, altura do número 1.242. A PM informou que a ocorrência foi registrada na 95ª Delegacia de Polícia (Cohab Heliópolis).

Em 2017, houve 883 casos de atropelamento na cidade de São Paulo, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga). O número foi 7% menor do que o anotado em 2016.

Os dados, entretanto, mostram aumento dos casos de pedestres mortos por atropelamentos. Foram 400 casos no ano passado, ante 393 em 201, uma elevação de 1,8% na comparação entre os dois períodos.