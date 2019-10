Homem morre atropelado por ônibus na rua Bela Cintra, nos Jardins

Um homem de 33 anos morreu após ter sido atropelado por um ônibus na Rua Bela Cintra, no Jardim Paulista, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 28. Davi dos Santos Ferreira foi atingido pelo coletivo ao atravessar a rua por volta das 6 horas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o motorista informou que estava parado no semáforo e ao dar partida no ônibus sentiu um impacto no veículo. Ao descer, ele e o cobrador encontraram Ferreira embaixo do coletivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu no local. A perícia identificará a causa do acidente.

A São Paulo Transporte (SPTrans) informou que o veículo envolvido no atropelamento tinha o número 80.234 e percorria o itinerário da linha 714C-10 Cohab Educandário/Paulista, no sentido centro.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou uma faixa da Bela Cintra na altura da Alameda Santos para a realização da perícia. Às 9 horas, a via foi liberada.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como homicídio culposo (quando não intenção de matar) na direção de veículo automotor.