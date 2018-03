Homem mata três reféns em lar para veteranos na Califórnia

Um ataque com arma em um lar de Veteranos em Yountville, na Califórnia, terminou com a descoberta de quatro corpos pelas polícia, entre eles o suposto autor da ação e três mulheres que seriam reféns, disseram autoridades. A descoberta dos corpos foi feita por volta das 18h (hora local) da sexta-feira, na instituição estatal no coração do Vale do Napa.

Um policial trocou tiros com o suspeito, forçando-o a liberar vários reféns, exceto as três mulheres. As três eram funcionárias da associação sem fins lucrativos The Pathway Home, que trata de veteranos das guerras do Iraque e do Afeganistão com síndrome do estresse pós-traumático e outras doenças mentais. A entidade opera em um prédio dos veteranos, que abriga cerca de mil veteranos idosos ou com problemas, de conflitos desde a Segunda Guerra. É o maior local do tipo no país.

Segundo a imprensa local, o autor do ataque era um veterano que havia sido tratado ali, mas fora expulso do programa da The Pathway Home.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou neste sábado no Twitter o episódio. "Nós estamos muito tristes com a situação trágica em Yountville e lamentamos a perda de três incríveis mulheres que cuidavam dos nossos Veteranos", escreveu. Fonte: Dow Jones Newswires.