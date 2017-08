Homem mata mulher em via pública na zona leste de SP

Um homem baleou e matou sua mulher em via pública na noite deste domingo, 13, na zona leste de São Paulo. A própria polícia surpreendeu o criminoso, que foi preso em flagrante. A vítima morreu no local e o homem assassínio ainda não foi identificado.

O crime aconteceu por volta das 22h35, na Rua Campo Florido, altura do número 225, no bairro Cidade São Matheus. A polícia patrulhava a área e, ao ouvir disparos, procurou e identificou o local do crime. O homem foi preso na hora e o revólver, de calibre 32, foi apreendido. A mulher estava sozinha com o assassino no momento em que foi baleada.

A Polícia Militar suspeita que se trata de crime passional, mas o caso ainda será investigado. O caso foi registrado na 69º Delegacia de Polícia (Teotônio Vilela), mas a reportagem não conseguiu contato.

