Homem mata mulher em motel na Grande SP

Uma mulher foi assassinada em um quarto de motel em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, na tarde de segunda-feira, 6.

Após cometer o crime, o homem fugiu e bateu o carro no portão do local. A Polícia Militar localizou o veículo abandonado em uma região próxima ao motel, mas o suspeito ainda não foi encontrado.

O caso foi qualificado como feminicídio e as investigações sobre as causas do crime estão sendo realizadas pelo Distrito Policial Central de Cotia.