"Homem foguete", Kim Jong Un, está em uma missão suicida, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta manhã, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que o líder do regime na Coreia do Norte, Kim Jong Un, está em uma "missão suicida". Trump chamou novamente Kim Jong Un de "homem foguete", em alusão a uma série de mísseis lançados pela Coreia do Norte.

Trump também afirmou que os EUA não terão outra escolha que não "destruir totalmente" a Coreia do Norte, caso sejam obrigados a defender a si ou a seus aliados da ameaça nuclear.

"Os EUA estão prontos e dispostos a tomar ações militares contra a Coreia do Norte, mas espero que isso não seja necessário", disse o presidente americano.

Ele ainda pediu para que a ONU tome "medidas drásticas" para impedir a continuidade do programa nuclear norte-coreano. "É para isto que a ONU serve. Vamos ver do que ela é capaz", declarou.

