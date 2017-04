Homem é resgatado em estado grave de córrego na zona norte de SP

Um homem foi resgatado com traumatismo craniano e hipotermia das águas de um córrego na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, localizada no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 24.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate da vítima, localizada por volta das 7h por moradores que ligaram para o telefone 193. O motivo da queda não é conhecido, já que nenhum veículo foi localizado próximo ao ponto do resgate.

O nome e a idade da vítima não foram informados pelas autoridades. Ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia da capital paulista. O córrego deságua no Rio Tietê.

