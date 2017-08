Homem é preso após matar a mulher e simular acidente

Um homem de 28 anos confessou na quinta-feira, 24, ter assassinado a mulher e simulado um acidente de carro para esconder o crime. Ele foi indiciado e está detido. O delegado responsável pelo caso informou que vai pedir a prisão preventiva. A vítima já havia registrado dois boletins de ocorrência contra o marido, por lesão corporal e ameaça.

De acordo com a polícia, o homicídio foi cometido no domingo, 20, na residência do casal, na cidade de São Paulo. O homem desconfiava que a mulher mantinha um relacionamento paralelo e, durante uma discussão sobre o assunto, aplicou um golpe no pescoço da vítima, chamado de mata-leão. Ela desmaiou e bateu a cabeça, mas não morreu.

Para simular o acidente, ele colocou a esposa no carro, tampou os lábios da vítima com uma fralda e fechou os vidros do veículo para que ela sufocasse. Após constatar a morte da mulher, enfiou uma luva na boca dela para evitar que um sangramento sujasse o banco.

Depois seguiu para um posto de combustíveis, abasteceu o carro, comprou um galão com gasolina e ainda voltou para casa para separar documentos. Na sequência, com o filho de um ano e seis meses no banco de traseiro do veículo, dirigiu até a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) e parou na Serra de Ubatuba, onde forjou um incêndio.

Análises forenses verificaram que a mulher havia recebido uma pancada na cabeça, os peritos encontraram um pedaço de pano no esôfago da vítima e confirmaram que ela não havia ingerido fumaça. O homem foi detido na terça-feira, 21, e após ser confrontado, contou a verdadeira história.

Indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, ele fará a reconstituição do crime. Os policiais querem saber se o homem também pretendia matar o filho. A criança passa bem e está com familiares em São Paulo.

Veja Também

Comentários