Homem é morto em Gaza durante protestos contra EUA e Israel

O Ministério da Saúde palestino afirmou que Mohammed Al-Masri, um morador da Faixa de Gaza de 30 anos, foi morto e dezenas de pessoas ficaram feridas, em confrontos entre manifestantes e as forças de segurança de Israel. Os incidentes ocorreram perto da fronteira de Gaza com o território israelense.

O governo palestino informou que Al-Masri morreu após ser baleado a leste de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, e que mais de 35 palestinos também ficaram feridos, dois deles com gravidade.

Trata-se da primeira morte desde o início dos protestos nos territórios palestinos contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

As Forças Armadas israelenses disseram em comunicado que, durante os confrontos, soldados dispararam "seletivamente" contra os dois principais instigadores do protesto e confirmaram que atingiram a dupla. Fonte: Associated Press.