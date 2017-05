Homem é morto a tiros em frente ao condomínio onde morava, em Campo Grande

Um homem de 34 anos foi morto a tiros em frente ao condomínio onde morava, no bairro jardim Campo Nobre, região sul de Campo Grande, na noite de sexta-feira (12).

De acordo com a polícia, a vítima foi chamada no portão e, ao chegar no local, levou dois tiros. Os disparos atingiram o abdome e uma das pernas. Um morador afirmou ter visto dois suspeiotos correndo, logo depois do crime, mas não conseguiu identificar os atiradores.

Uma morada diz que ouviu o barulho e encontrou o homem caído no chão. A mulher chegou a chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos socorristas terem prestado socorro, a vítima não resistiu e morreu perto da guarita.

Os investigarem tentam descobrir quem são os suspeitos envolvidos no crime. Ninguém foi preso até o momento.

