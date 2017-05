Homem é morto a tiros dentro de casa depois de beber cachaça com vizinho em MS

Um homem de 29 anos foi morto a tiros dentro da própria casa em Itaporã, município distante 231 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, no início da madrugada deste sábado (6). Segundo a polícia, o vizinho disse que a vítima ficava agressiva quando ingeria bebida alcoólica e tinha se envolvido em brigas recentemente.

Horas antes do crime, o vizinho e a vítima estavam tomando cachaça com limão. Em determinado momento, a testemunha saiu com a bicicleta do colega e quando voltou deixou na frente da kitnet e entrou para a dele.

Ao entrar na sua residência, ligou a televisão e, em seguida, ouviu uma voz masculina na casa da vítima e dois disparos de arma de fogo. Esperou um pouco e foi até o local onde encontrou o homem baleado.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois se conheciam desde criança, mas a vítima morava na kitnet havia um mês. A testemunha é proprietária do imóvel. Ele disse à polícia que o amigo ficava agressivo quando bebia e que há um mês tinha se envolvido em uma briga no bar, informou o nome do envolvido. Além disso, a vítima presenciou uma briga de esfaqueamento.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido na Delegacia de Polícia da cidade.

