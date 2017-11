Homem é linchado após matar ex-namorada a facadas na zona leste SP

Um homem foi linchado após matar a facadas a ex-namorada e ferir a amiga dela em um ponto de ônibus na avenida Doutor Assis Ribeiro, 2.500, no bairro de Cangaíba, na zona leste de São Paulo, por volta das 18h30 dessa terça-feira, 7.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado no 10º Distrito Policial (DP) Penha, como feminicídio, violência doméstica e homicídio simples. A investigação será feita pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo o boletim de ocorrência, o garçom José Francimildo de Araújo, de 41 anos, não aceitou o fim do relacionamento com a estudante Elisabete Pinto de Oliveira, de 33, e cometeu o crime. Elenice Rosa de Souza, que seria amiga da vítima, ficou ferida e foi levada ao Hospital de Tatuapé, informou a Polícia Militar.

Carlos Francisco de Oliveira, pai de Elizabeth, informou à Polícia que a filha namorou Araújo durante três anos e que há cinco meses eles estavam separados. O ex-namorado começou a perseguir a vítima e a família mão mais permitia que ela saísse sozinha. Segundo relato de Oliveira, o homem era "vizinho de parede" e, portanto, estava sempre por perto.

Após o crime, Araújo tentou fugir a pé, mas foi perseguido e espancado até a morte por pessoas que estavam próximas ao local do crime. O DHHP irá analisar as imagens que mostram o linchamento do garçom. Se as pessoas que participaram forem identificadas, poderão responder por homicídio.