Homem é filmado pousando de helicóptero para comprar lanche em McDonald's na Austrália

m homem foi filmado indo buscar um lanche de helicóptero numa unidade do Mc Donald´s na cidade de Sydney, na Austrália, no domingo (14) . Pessoas que passavam no local ficaram surpresas.

A ação foi noticiada por veículos locais, como a rede 9News:

Nesta segunda, um programa de rádio ofereceu US$ 1000 para que o piloto entrasse em contato e explicasse o ocorrido. Um homem identificado como "Dan" ligou e disse que era quem pilotava o helicóptero. Ele afirmou que de vez em quando faz esse tipo de coisa, e que tinha permissão para pousar no gramado da lanchonete. Ele pediu que o dinheiro fosse doado a uma fundação ligada à lanchonete.

A rede de fast food disse que todos seu clientes são bem-vindos desde que "desde que cheguem e partam em segurança". A autoridade de aviação civil australiana está investigando se houve alguma irregularidade no caso.

