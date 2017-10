Homem é ferido após confronto no Complexo do Alemão

Um homem foi atingido após um tiroteio entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha e bandidos, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com informações da coordenadoria da UPP, o homem foi internado com ferimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão.

O confronto com bandidos ocorreu durante patrulhamento que os policiais realizavam na Rua Austregésilo, no Complexo do Alemão, quando criminosos armados atiraram contra a guarnição, por volta das 6h deste domingo, 15. "Houve confronto e os marginais fugiram", informou a UPP em nota.

De acordo com a coordenadoria, o policiamento foi intensificado na região do incidente e a ocorrência foi registrada na 45º DP (Alemão).

Segundo o portal "Voz das Comunidades", o homem atingido estava no quintal de casa alimentando um coelho de estimação, quando levou um tiro no braço. O portal disse ainda que desde às 5h desta manhã era possível ouvir tiros no Complexo do Alemão neste domingo.

