Homem é eletrocutado e sofre queimaduras ao 'surfar' em trem da CPTM

Um homem foi eletrocutado e sofreu queimaduras do corpo ao "surfar" sobre uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na tarde desta sexta-feira, 15, na Estação Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a CPTM, o "surfista" foi socorrido por volta das 15h30 pelo Corpo de Bombeiros através de um helicóptero Águia e levado a uma unidade de saúde. Seu estado não foi informado.

A ocorrência provocou queda de energia elétrica e atrasos na Linha 8-Diamante, que liga o centro da capital paulista à região oeste da Grande São Paulo. Durante duas horas e 20 minutos, os trens circularam com maiores intervalos no trecho entre as Estações Osasco e Carapicuíba. Segundo a CPTM, a situação foi normalizada às 17h50, já no horário de pico da tarde.