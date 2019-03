Homem é baleado e preso, após fazer refém próximo ao sambódromo do Rio

Um homem de 23 anos foi baleado e preso, hospitalizado sob custódia, após tentar praticar roubos e, armado com uma pistola, tomar um refém na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na manhã desta quarta-feira, 6. A via, por onde entram foliões e carros alegóricos dos desfiles das escolas de samba no sambódromo, chegou a ser fechada para que policiais negociassem a libertação do refém e controlassem o homem preso.

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais do 4° Batalhão (São Cristóvão) e da Unidade de Intervenções Táticas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fizeram um "cerco tático" entre a Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito, paralela à avenida, para atuar no caso.

Ainda conforme a versão da PM, após libertar o refém, o homem armado não quis se entregar. Como o suspeito se mostrou agressivo e ameaçou atirar tanto contra a própria cabeça quanto contra os policiais, foi alvejado para "neutralizar a ameaça". Ferido, o homem foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, onde passou por cirurgia. Os policiais apreenderam uma pistola 9mm e três munições com o acusado.

"Todos os protocolos para esse tipo de ocorrência foram postos em prática, mas o tomador de refém se mostrou agressivo", diz a nota divulgada pela PM.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 19ª Delegacia de Polícia (DP). Segundo o delegado responsável pela investigação, o homem já possuía uma passagem pelo crime de receptação. Agora, responderá por "tentativa de homicídio, latrocínio e constrangimento ilegal".