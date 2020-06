Homem desmaia em calçada do Vila Boas, Samu não pode atender e ele chega morto ao hospital

Rua onde o homem desmaiou enquantro trabalhava, neste domingo - REPRODUÇÃO

O senhor José Oliveira de Souza morreu na tarde deste domingo após um mal súbito e desmaio enquanto trabalhava em uma calçada no bairro Vilas Boas.

De acordo com seu cunhado, que o ajudava na obra da calçada, ele desmaiou subitamente. Após ligarem para o SAMU, o cunhado e uma sobrinha de José ouviram que o serviço de emergência não poderia atender ao chamado. Com isto, correram ele para o posto de saúde do Tiradentes, onde foi atendimento pelo médico de plantão, porém já chegou sem respiração e mesmo com as reanimações, não reagiu.

O sobrinho informou à polícia que José tinha diabetes e hipertensão e tomava os medicamentos para controle. Também informou que ele não se queixava de qualquer tipo de incomodo. O médico escreveu no prontuário as siglas “IAM” “AVC”, como suspeitas do ocorrido.

Vale lembrar que essas comorbidades podem ser fatais em caso de contaminação pelo corona vírus.