Homem cai em córrego na zona norte de São Paulo

Um homem caiu em um córrego na Avenida Tenente Amaro Felicíssimo da Silveira, no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, por volta das 7h desta segunda-feira, dia 24. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam no local por volta das 7h30 para tentar resgatá-lo. A Polícia Militar ainda não tem informações sobre o estado de saúde da vítima ou o motivo da queda.

O córrego deságua no Rio Tietê, que fica a poucas quadras da avenida. A movimentação de viaturas congestionava, às 7h30, o trânsito na Marginal do Tietê e na Rodovia Ayrton Senna, no sentido da rodovia Castelo Branco, até a altura do Parque Piqueri.

