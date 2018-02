Homem armado invade igreja russa na região do Daguestão e deixa cinco mortos

Cinco mulheres morreram após um homem armado abrir fogo contra um grupo de pessoas que deixava a igreja após assistir a missa na região russa do Daguestão, de acordo com a Sky News.

Segundo a agência russa de notícias Tass, o atirador morreu após matar quatro fiéis e ferir outras quatro pessoas - todas mulheres - em um ataque na cidade de Kizlyar.

Outra vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, de acordo com um porta-voz do Ministério de Assuntos Internos da região.

Armado com um rifle de caça, o homem entrou na igreja gritando "Allahu Akbar", frase árabe que significa "Deus é grande", afirmou o padre Pavel, religioso que realizou a missa pouco antes do ataque.

Embora o motivo para o ataque ainda não tenha sido esclarecido, o homem armado mirou nos fiéis da igreja ortodoxa russa em uma região predominantemente muçulmana. De acordo com a agência Interfax, o atirador foi identificado como um morador local com idade na faixa dos 20 anos.

O Daguestão é uma região predominantemente muçulmana do Cáucaso, localizada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Fonte: Dow Jones.