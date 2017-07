Homem apontado como chefe local do tráfico é baleado em morro da zona sul do Rio

Um homem foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares na noite de sexta-feira (28) no Morro Dona Marta, em Botafogo, zona sul do Rio. Segundo informou hoje (29) o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade, os policiais faziam um patrulhamento quando foram atacados por criminosos. Houve um confronto e uma pistola calibre 40 foi encontrada no local do incidente.

Os agentes fizeram uma blitz nas saídas da comunidade e no local conhecido como Praça da Banana abordaram um veículo com o criminoso, baleado. Identificado como Marco Polo Lopes Lima dos Santos, o Mãozinha, ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Ainda de acordo com o comando da UPP, Mãozinha é apontado como o gerente do tráfico de drogas na comunidade do Morro Dona Marta, possui um mandado de prisão em aberto e estaria participando de um evento em comemoração ao seu aniversário. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).

Segurança Pública

O efetivo mobilizado para o Plano Nacional de Segurança no estado voltou a ocupar neste sábado ruas e vias expressas do Rio de Janeiro, a exemplo do que ocorreu ontem, no primeiro dia da operação. O plano emprega 8,5 mil militares das Forças Armadas, 620 integrantes da Força Nacional de Segurança e 1.120 da Polícia Rodoviária Federal, sendo que 380 vieram de outros estados.

Os bloqueios ocorrem nas principais vias expressas do Rio, como Avenida Brasil, Linha Vermelha, Arco Metropolitano, Rodovia Washington Luiz, Ponte Rio-Niterói, Rodovia Presidente Dutra, além das orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon e outros pontos turísticos da cidade.

