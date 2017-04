Hollande pede que eleitores franceses votem em Macron no segundo turno

O presidente da França, François Hollande, pediu aos eleitores do país que escolham o candidato centrista à presidência, Emmanuel Macron, no segundo turno da eleição presidencial francesa.

Em um discurso no Palácio do Eliseu, Hollande disse que a concorrente de Macron, Marine Le Pen, de extrema-direita, tem uma plataforma que devastaria a economia francesa ao querer a saída da zona do euro. Além disso, o presidente afirmou que uma vitória da extrema-direita "dividiria profundamente a França" em uma época na qual a ameaça terrorista exige "solidariedade" e "coesão".

Mácron foi ministro da Economia da França durante dois anos do governo Hollande, mas abdicou do cargo pouco após ter criado seu próprio partido, o movimento En Marche!, em abril de 2016. Fonte: Associated Press.

