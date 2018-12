Holiday diz que foi 'hostilizado' e que gabinete foi atingido por 'projétil'

O vereador Fernando Holiday (DEM) foi ao Twitter afirmar que seu gabinete foi atingido por um "projétil" e que ele próprio foi "hostilizado por baderneiros", por conta da votação da reforma da Previdência na Câmara Municipal de São Paulo.

Ao postar uma foto de um buraco provocado na janela, Holiday afirmou que ele e sua equipe entraram em contato com a Polícia Militar, para que seja solicitada uma perícia.

As declarações foram colocadas no ar logo antes de uma postagem com um vídeo, em que Holiday acena na janela para os manifestantes que protestaram em frente à Câmara na tarde desta quarta-feira, 26.