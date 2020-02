Hoje tem mais uma edição do Reviva Cultura, a partir das 17 horas na 14 de Julho

Evento acontece entre a Avenida Afonso Pena e a Mato Grosso - Arquivo

O Reviva Cultura ocupa a Rua 14 de Julho neste domingo (9), a partir das 17 horas, com show da Banda Capitã Júpiter e do Grupo Samba 10, além de diversos food trucks, atividades infantis e feira de adoção de pets.

O evento, realização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), acontece entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Mato Grosso, com concentração a partir da esquina com a Rua Dom Aquino.

Quem abre a festividade é a banda Capitã Júpiter, que tem como referência nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros grandes artistas da MPB, assim como de bandas de renomes atuais como “Rosa Neon”, “Rodrigo Alarcon”, “Rubel” e “Liniker e os Caramelows”. A banda também traz consigo releituras de músicas de outros estilos, como o funk, pagode e pop.

Depois é a vez do grupo Samba 10 animar o público com repertório pra lá de animado, com muito pagode e mais de 14 anos de história.

Food trucks estarão distribuídos pela 14 de Julho, oferecendo opções gastronômicas como pizza, pastel, açaí, acarajé, café, hambúrguer, entre outros. A família campo-grandense poderá se encantar com uma feira de adoção de pets que estão em busca de um lar. Crianças também poderão se divertir com brinquedos infláveis.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, o Reviva Cultura tem sido um grande sucesso e reforça a força que a localidade tem para o Turismo de Campo Grande.

“Ver o Centro de Campo Grande é uma emoção a parte. Esse evento é um pontapé que nós, enquanto poder público, estamos dando, mas sonhamos que o poder privado entenda como a Rua 14 de Julho tem força, e para os mais diversos segmentos”, pontua ela.