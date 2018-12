História, dança, música e artesanato são destaques na 4ª edição do Reviva Cultura

IMG_20181215_104233778

Com novo palco, desta vez em plena Praça Ary Coelho, o sábado (14) foi de diversão, entretenimento e lazer. A quarta edição do projeto Reviva Cultura levou muita gente para o local, como dona Branca Lila, que olhava encantada as apresentações de dança dos Grupos Litani (árabe) e Dançaurbana. A aposentada estava com os dois netos, de quatro e sete anos, e ficou sabendo pelo rádio sobre o evento. “Estou gostando muito, devia ter sempre. Tem um fundo de educação e lazer muito bom. Gostei de tudo, mas mais ainda das danças”, afirma.

A coordenadora do Programa Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin, ressaltou que uma das funções do Reviva Cultura é justamente oferecer ao cidadão, opções de lazer na região da Rua 14 de Julho, que está sendo requalificada. “Além de deixar a via mais bonita, segura e arborizada, queremos que a Rua 14 de Julho seja um espaço para as pessoas, não para os carros. E trazendo um evento como o Reviva Cultura para cá, também queremos fazer com que as pessoas venham mais ao centro para comprar, fomentando o comércio”.

Além da parte musical com os artistas Gabriel e Graziel, Renato Reis e Renan, Maycon Balbino, Max Henrique, Fábio Kaida, Halley e Davi Buq, o público conferiu várias barracas de artesanato com várias opções de presente para o Natal, como bonecas de pano, utensílios para casa, tapetes e panos de prato.

Uma equipe do ARCA – Arquivo Histórico de Campo Grande trouxe material sobre a história da capital, inclusive da 14 de Julho. Várias secretarias municipais participaram do Reviva com oferta de serviços, como emissão de carteira de trabalho, doação de animais, trabalhos de orientação quanto ao mosquito da dengue, educação patrimonial, educação para a saúde, educação para o trânsito, entre outros. Pela primeira vez o Rotary Clube esteve presente na ação, com uma barraca de doces.

Parceiros

Participam do Reviva Cultura as seguintes secretarias: Segov, Sesau, Semed, Sedesc, SAS, Sectur, Agetran, Planurb, Emha, Sesdes e Funesp. Entre os parceiros estão: Fecomércio, Sindivarejo, CDL, ACICG e Sebrae/MS.