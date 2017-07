Hezbollah e Al-Qaeda iniciam tentativa de paz na fronteira entre Líbano e Síria

O Hezbollah e um afiliado sírio da Al-Qaeda trocaram os corpos de lutadores mortos ao longo da fronteira entre Líbia e Síria neste domingo, na primeira etapa de uma solução para restaurar a paz na região.

O grupo militante libanês Hezbollah entregou os corpos de nove lutadores da Al-Qaeda em troca dos corpos de cinco dos seus combatentes, após duas semanas de batalhas ao longo da fronteira, de acordo com a estação de televisão Al-Manar do Hezbollah.

O porta-voz da Cruz Vermelha Libanesa, George Kattani, disse que uma mulher e uma criança também foram entregues ao grupo ligado à Al-Qaeda, conhecido como Frente Nusra e recém-nomeado recentemente como Fatah al-Sham Front.

O intercâmbio, como as batalhas que o precederam, sublinha a influência do Hezbollah nos assuntos regionais, pois limpa a fronteira dos militantes da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, com o governo libanês como espectador na maior parte do tempo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, creditou o governo libanês em relação ao Hezbollah na semana passada, mas o Exército libanês assumiu uma posição defensiva por trás das linhas do grupo no decorrer das batalhas nos sertões de Arsal. O Hezbollah também é membro do governo do primeiro-ministro Saad Hariri. Os EUA classificam o Hezbollah como uma organização terrorista.

O exército sírio forneceu apoio aéreo às operações terrestres do Hezbollah em torno de Arsal. O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse em um discurso na última quarta-feira que seus homens lutaram "ombro a ombro" com soldados sírios já dentro da Síria.

Vinte e seis lutadores do Hezbollah e entre 47 e 90 combatentes da Al-Qaeda foram mortos nos combates, disseram funcionários da mídia do Hezbollah a repórteres em um passeio pelas terras do Arsal no sábado.

A luta terminou com um cessar-fogo na última quinta-feira para negociações para permitir que refugiados, combatentes e membros da família saíssem para a província noroeste de Idlib da Síria, deixando o Hezbollah e os estados libaneses e sírios no controle desse canto da fronteira. Até 9 mil sírios podiam estar buscando o reassentamento, informou Al-Manar. Fonte: Associated Press.

